Токио, , 09:33 — REGNUM Обвинения гражданам США Питеру и Майклу Тейлорам, которые подозреваются в причастности к побегу экс-главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, предъявила окружная прокуратура Токио. Об этом 22 марта сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что двое граждан США обвиняются в пособничестве в уходе от правосудия преступнику.

При этом 2 февраля отца и сына Тейлоров по запросу токийской прокуратуры экстрадировали из США в Японию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Японии арестовали граждан США Питера и Майкла Тейлоров, подозреваемых в причастности к организации побега бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона.