Элиста, , 09:31 — REGNUM Ещё 25 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 22 марта. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, сократилось до 343 человек. Вместе с тем состояние 18 человек врачи оценивают как тяжёлое, восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 1 783 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 754 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 898 пациентов.

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