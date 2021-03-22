Джакарта, , 09:31 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привились 5 533 379 человек, включая медицинских работников, государственных служащих и пожилых жителей, сообщает Antara.

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За сутки от коронавируса в Индонезии привились 408 431 человек.

Между тем вторую инъекцию вакцины сделали 2 301 978 человек.

Ранее министр связи Индонезии призвал общественность не загружать сертификаты об участии в вакцинации против COVID-19 в социальные сети для защиты личных данных.

Как сообщало ИА REGNUM, потенциал торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш и председатель «Деловой России» Алексей Репика.

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