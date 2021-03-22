Москва, 22 марта 2021, 09:29 — REGNUM Взаимопомощь России и Китая в период пандемии коронавирусной инфекции является примером для подражания. Об этом в интервью китайским СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что очень тесное взаимодействие между двумя странами началось с самых первых сообщений о появлении вируса.
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Министр добавил, что в 2020 году Россия и Китай провели ряд мероприятий по обмену опытом в борьбе с коронавирусом. Всего же в рамках перекрёстных годов научно-технического и инновационного сотрудничества состоялось почти 500 мероприятий, которые из-за пандемии проводились преимущественно в формате онлайн, ещё около 500 мероприятий запланировано на 2021 год в таких сферах как робототехника, материаловедение, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, экология, медицина, а также история, языкознание, культура, социология.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что власти КНР намерены вместе с Россией продолжать борьбу с пандемией коронавирусной инфекции и высоко оценивают сотрудничество двух стран в данном вопросе.
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