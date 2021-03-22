Москва, , 09:28 — REGNUM На северо-востоке Москвы создадут Парк Яуза, сообщил 22 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Он напомнил, что 2020 год такие проекты простояли на паузе, но теперь планируется их возобновить.

В 2021 году, по словам мэра, будут благоустроены два пойменных участка Чермянки — притока Яузы. Площадь работ превысит 49 гектаров. В планах — обустройство прогулочных маршрутов, детских площадок, спортивной зоны.

В парке реконструируют стадион «Отрада», появится площадка для проведения мероприятий с большой сценой под навесом, а особенностью зоны отдыха станет экотропа на сваях.

По словам Собянина, в 2022 и 2023 годах благоустройство поймы реки Яуза будет продолжено.

«Задача — создать единую зелёную зону протяженностью более 16 км от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ», — написал он.