Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай признал экстремистской организацией межрегиональное общественное движение «Сибирский державный союз». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, его деятельность на территории России запрещена.

В ходе заседания было установлено, что члены движения на системной основе преследуют насильственное изменение основ конституционного строя РФ и нарушение целостности страны. При этом их деятельность направлена на разжигание социальной, национальной и религиозной розни.

«Выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, с целью достижения своих противоправных целей участники движения призывали других граждан к осуществлению экстремистской и террористической деятельности», — отметили в прокуратуре.

В результате суд признал, что деятельность организации влечет за собой нарушение прав и свобод человека. Таким образом, иск прокурора о признании движения экстремистским был удовлетворён.