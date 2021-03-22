Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM Новые переговоры о нормализации обстановки в регионе Ладакх запланировали на этой неделе Индия и Китай. Об этом агентство ANI сообщает 22 марта, ссылаясь на индийские военные источники.

Отмечается, что ранее подразделения индийской армии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) были успешно отведены от озера Пангонг-Цо. Теперь представители вооруженных сил обеих стран намерены рассмотреть график отвода войск из района Гогра и долины Депсанг.

На минувшей неделе представители МИД Индии и КНР провели консультации по вопросам мирного урегулирования ситуации в спорном приграничном Ладакхе. Участники переговоров заявили, что удовлетворены процессом взаимного отвода сил. Они рассмотрели дальнейшие шаги по нормализации ситуации.

Ранее в марте глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю и Индии следует урегулировать пограничный спор только путём диалога.

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