Приозерск, Ленинградская область, 22 марта, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще трое получили ранения в ДТП с участием двух грузовых и легкового автомобиля на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области. Движение по трассе полностью перекрыто. По данному факту проводится проверка. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Два человека погибли, еще трое получили ранения в ДТП на «Сортавале»

ДТП произошло ранним утром 22 марта на 89-м километре федеральной трассы «Сортавала» в Ленобласти. По неустановленной причине в 04:05 мск вблизи посёлка Соловьевка Приозерского района столкнулись два грузовых автомобиля Scania R500LA и RL360 и легковой автомобиль Renault Logan, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП водители грузовиков скончались на месте, 52-летний водитель иномарки и его два пассажира получили ранения и были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе дорожного управления ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, движение по федеральной дороге в оба направления полностью перекрыто. Объезд возможен через населённый пункт Соловьевка, затора нет.

«Минувшей ночью выполнялась противогололедная обработка. Претензий по факту произошедшего ДТП к дорожным службам нет», — подчеркнули в управлении.