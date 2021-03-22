Пермь, , 09:27 — REGNUM В Пермском крае задолженность по заработной плате на начало марта 2021 года составила 0,5 млн рублей, сообщает Пермьстат. Стоит отметить, за месяц объём долга сократился почти 16 раз — с 7,9 млн рублей.

Задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств в организациях. Долги перед тремя работниками имеются на предприятиях в Перми и Березниках. На одного работника приходится 169,3 тыс. рублей просроченной задолженности.

Объем просроченной задолженности в 13,7 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.

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