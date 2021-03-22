Ташкент, , 09:27 — REGNUM На 89-м году жизни скончался народный писатель Узбекистана Худайберды Тухтабаев, сообщили 22 марта в телеграм-канале Союза писателей республики.

«Союз писателей Узбекистана и общественный фонд «Ижод» (творчество — примечание ИА REGNUM) выражают соболезнования родным и близким народного писателя Узбекистана», — говорится в сообщении.

Худайберды Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области УзССР. В 1949 году он окончил Коканднское педагогическое училище, в 1955 году — Ташкентский государственный университет.

Писатель известен российскому читателю книгой «Волшебная шапка», которая переведена также на французский, украинский и другие языки.