Москва, 22 марта 2021, 09:21 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 19 мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга 22 марта опубликована на сайте организации.
Касаткина поднялась с 61-го на 42-е место. Ранее она стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).
В активе 23-летней Касаткиной теперь четыре титула под эгидой WTA.
Первой из российских теннисисток является Екатерина Александрова, занимающая 34-е место в рейтинге. Далее идут Светлана Кузнецова (35), Вероника Кудерметова (37), Дарья Касаткина (42), Анастасия Павлюченкова (46), Анна Блинкова (73), Анастасия Потапова (75), Маргарита Гаспарян (88) и Варвара Грачёва (99).
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