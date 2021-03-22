Абакан, , 09:20 — REGNUM В минувшие выходные (20−21 марта) в Абакан (Хакасия) на склад «Ресфармации» поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции — 900 доз. Как сообщили ИА REGNUM 22 марта в республиканском минздраве, вакцину распределяют по медорганизациям региона, продолжается запись на прививку.

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В минздраве уточнили, что теперь вакцина в республику будет поступать небольшими партиями каждые 2−3 дня. Ожидается, что в течение десяти дней регион получит большую партию вакцины.

К 1 июня 2021 года в Хакасии планируют привить 113 тысяч человек. Добавим, по последним данным, численность населения Хакасии составляет 532,4 тыс. человек.

Всего с начала массовой вакцинации в регион поступило свыше 20 тысяч доз вакцины от COVID-19. По состоянию на 22 марта в Хакасии от коронавируса привились 19 236 человек. Обе дозы вакцины получили 13 978 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 693 человек, выздоровели 20 935 человек.

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