Уфа, , 09:21 — REGNUM Первый волонтер с COVID-19 скончался в Башкирии. Об этом 22 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, 35-летний волонтер скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Хабиров выразил слова соболезнования родственникам волонтера и поручил помочь семье скончавшегося добровольца.

«Помогите, примите участие, родителям и семье тоже надо оказать внимание», — поручил он.

Хабиров констатировал, что жители Башкирии устали от ограничений, который связаны с недопущением распространения коронавируса, но подчеркнул, что инфекция никуда не ушла. В связи с этим глава региона попросил снова проверить медицинские и социальные учреждения, а также работу транспорта на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что согласно данным на 21 марта в регионе выявили 116 носителей коронавируса.