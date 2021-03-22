Москва, , 09:17 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров, призвавший отходить от контролируемых Западом платёжных систем, сделал не дежурное, как кажется на первый взгляд, но очень тревожное заявление. Об этом в своем телеграм-канале написал доктор экономических наук Никита Кричевский.

Он также пояснил:

«Лавров прозрачно намекает, что в числе санкций против России всерьёз рассматривается отключение от SWIFT. Все остальные его слова — шелуха.

О дедолларизации мы слышим не первый год, успехов — ноль. И не потому, что во власти и в бизнесе окопались враги, а потому, что российская экспортная товарная линейка номинируется в долларах. Перейти на другие валюты? Нет проблем, но издержки конвертации предстоит нести нам и только нам. Поэтому дедолларизация — изначально политически-пропагандистский лозунг, не имеющий ничего общего с экономической реальностью.

Технологическая самостоятельность не укрепляется расчетами в альтернативных валютах. Она укрепляется расширением базы собственных технологий. Денежное обращение — часть инфраструктуры, причём не главная ее часть. Куда важнее компетенции, информация, коммерциализация. Смог же СССР запустить первый спутник и отправить в полёт Гагарина без альтернативных валют? Так чего вы нам сказки рассказываете?

Первым шагом к дедолларизации могла бы стать (но не станет) безвозмездная передача (конфискация) в собственность РФ всех зарубежных активов, включая деньги на счетах госслужащих и топов госкомпаний, а также членов их семей <…>. Согласен ли с такой мерой Лавров? А чего тогда Ваньку валяет? Плохо не то, что Лавров не знает экономику, плохо то, что Лавров думает, будто ее знает».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что нужно отходить от расчетов в долларах и использования «контролируемых Западом платежных систем» Сергей Лавров заявил в интервью китайским СМИ.

Также он отметил необходимость «снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».

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