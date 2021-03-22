Москва, , 09:16 — REGNUM Ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев опроверг риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины от COVID-19.

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«Откуда это взялось, интересно? Это полная ересь, совершенно непонятно, кто это вбросил и почему это тиражируется. Никакие вакцины не вызывают бесплодия», — цитирует его RT.

Он также отреагировал на миф о том, что, поскольку в препарате присутствует коронавирус, то можно «подхватить» инфекцию. В существующих одобренных вакцинах хранится небольшой фрагмент вируса, «половинка гена, никакой коронавирусной инфекции это дать не может», подчеркнул учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у человека могут наблюдаться «гриппоподобные симптомы» — слабость, ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Однако, по её словам, опасаться таких побочных эффектов не надо: они сохраняются в течение суток после вакцинации.

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