Москва, , 09:16 — REGNUM Столичные власти принимают заявки на участие в бесплатном образовательном проекте для предпринимателей сферы услуг, который организует ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на портале мэра столицы.

На участие в проекте подали заявки более 100 предпринимателей. В результате отбора участниками программы станут 50 кандидатов. Их ждут образовательные онлайн-мероприятия и индивидуальные встречи с наставниками.

Программа начнется 6 апреля и продлится семь недель. Бизнесменам расскажут о поиске новых точек роста, о выстраивании стратегии развития и увеличении прибыли предприятий сферы услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, при городском Департаменте предпринимательства и инновационного развития создают Совет предпринимателей Москвы.

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