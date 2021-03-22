Ереван, , 09:16 — REGNUM Новым начальником генерального штаба вооружённых сил Армении стал генерал-лейтенант Артак Давтян, так как президент страны не подписал предложение о его назначении и не оспорил это решение в Конституционном суде. Об этом 22 марта сообщается на сайте армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Учитывая тот факт, что президент Армении (Армен Саркисян) не подписал предложение о назначении Артака Давтяна на пост начальника генштаба ВС и не оспорил его в Конституционном суде, указ о назначении Давтяна 22 марта обретает силу закона», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что 10 марта Пашинян предложил назначить Давтяна главой генштаба страны, а 11 марта в канцелярию премьер-министра поступили возражения президента на указанный проект, которые глава армянского правительства не принял, о чем уведомил президента Армении соответствующим письмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что его страна закупила у Российской Федерации истребители Су-30СМ без боекомплекта.