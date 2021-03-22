Кызыл, , 09:14 — REGNUM В ближайшее время власти Тувы ожидают поступления крупных партий вакцины против коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, чиновники приступили к составлению графика и расчёта пропускной способности пунктов вакцинации.

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В регионе поставлена задача вакцинировать к началу лета 39% от плана. Напомним, планом предусмотрена прививка 60% взрослого населения республики.

«Для организации массовой вакцинации в республике организовано 39 пунктов вакцинации, в которых каждый день будет работать по две бригады. Пункты вакцинации будут работать с 8.00 до 14.00 и с 15.00 до 20.00», — отметили в минздраве.

Кроме того, здесь организованы передвижные бригады для работы с малоподвижными людьми, выездом в отдалённые сёла, чабанские стоянки. Желающие могут записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги». Всего этой возможностью воспользовались более 600 местных жителей.