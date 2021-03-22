Нижний Новгород, 22 марта, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В сети обнародованы рендеры универсала «Волга» нового поколения. Изображения разместил портал «Колеса.ru».

«Колеса.ru» Рендер нового универсала «Волга»

Отмечается, что модели «ГАЗ-21 Волга» выпускались на Горьковском автозаводе с 1956 года. Модель в кузове «универсал» появилась в 1962 году. В 2008 выпуск этих автомобилей прекратился.

Дизайнеры представили современный вид «Волги» на основе седана 3102 и универсала 24−02. При этом перед получившейся модели был взят от седана, а от универсала обновленная «Волга» получила общие черты.

В задний части получившегося проекта выделяются шестиугольные фонари, которые остались неизменными. Точно такие же фонари стояли на выпускаемых до 2008 года моделях. Отличительными особенностями модели является увеличенная колесная база, большой капот и громоздкий задний диван.

Ранее были обнародованы рендеры Opel Astra нового поколения, созданные на основе шпионских снимков.

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