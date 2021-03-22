Сеул, , 09:17 — REGNUM В период с 1 по 20 марта экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 12,5%, до $33,87 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Таможенную службу страны.

Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт товаров из страны также вырос на 16,1%.

Экспорт полупроводников вырос на 13,6%, легковых автомобилей — на 13%, нефтепродуктов — на 12,4%, устройств беспроводной связи — на 4,7%, автозапчастей — на 2%, однако экспорт бытовой техники, напротив, сократился на 9,3%.

Поставки в ЕС выросли на 37,5%, в Китай — на 23,4%, в США — на 7,4%, во Вьетнам — на 5,2%, однако в страны Ближнего Востока, напротив, упали на 27,9%, в Японию — на 10,7%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 марта вырос на 16,3%, до $33,05 млрд. Импорт газа увеличился на 28,2%, полупроводников — на 4,7%, нефтепродуктов — на 4%, однако импорт нефти сократился на 1,5%, а устройств беспроводной связи — на 13,7%.

Поставки из Австралии выросли на 55%, из ЕС — на 31,9%, из Китая — на 17,3%, из США — на 12,8%, из Японии — на 7,7%, однако из стран Ближнего Востока, напротив, сократились на 4,1%, из Вьетнама — на 0,9%.