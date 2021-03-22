Пермь, , 09:12 — REGNUM Президиум генсовета партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Алексея Дёмкина из числа кандидатов на пост главы Перми, сообщает пресс-служба краевого отделения партобъединения.

Политики считают, что из всех кандидатов именно Алексей Дёмкин наиболее подготовлен к предстоящей работе. «Соответственно, в случае его назначения на должность главы города партия будет и далее оказывать Алексею Дёмкину поддержку всеми имеющимися у неё ресурсами. Эта позиция и закреплена в решении президиума генсовета», — пояснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конкурсе на должность главы города участвовали десять человек. Конкурсная комиссия 18 марта представила на рассмотрение депутатам гордумы двух кандидатов: бизнесмена Эдуарда Хайруллина и врио главы города Алексея Дёмкина. 23 марта решится вопрос — кто же станет мэром столицы Пермского края. Стоит отметить, ранее эксперты предрекали победу Алексею Демкину.

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