София, , 09:11 — REGNUM Окружной военный суд Болгарии оставил под арестом пятерых подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, 22 марта передает Болгарское национальное телевидение.

Отмечается, что стороне обвинения удалось собрать достаточную доказательную базу. Заседание суда началось 21 марта и закончилось в 5 утра (6:00 мск) 22 марта.

Арест продлен бывшему начальнику военной разведки, главе секретной службы в парламенте Любомиру Медарову, заместителю начальника управления по бюджету и расходам министерстве обороны Петру Петрову, двум сотрудникам военной разведки и Ивану Ивлеву, названному в болгарских СМИ «резидентом».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Болгарии задержали двух сотрудников министерства обороны страны. Сообщалось, что один из подозреваемых якобы создал сеть осведомителей и передавал информацию российской стороне.

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