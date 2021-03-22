Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Сибирский тракт в Екатеринбурге погрузился в воду. Видеоролик с места происшествия опубликовали местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, что дорогу в районе психиатрической больницы № 18 полностью затопило. Вода поднялась на уровень более 20 см.

Из-за инцидента проезжающие автомобили с трудом преодолевают затопленный участок. Даже внедорожники проезжают по дороге с трудом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коммунальной аварии затопило центр Екатеринбурга (в районе улиц Радищева — 8 марта).

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