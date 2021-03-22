Львов, Украина, , 09:14 — REGNUM Во Львове незакреплённая крышка люка выскочила из-под колёс автомобиля и попала в авто, ехавшее следом. Об этом сообщило 21 марта издание Zaxid.net.

По предварительным данным, люк вылетел из-под колёс автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины и пробил лобовое стекло автомобиля, ехавшего за ним.

В результате несчастного случая погиб 10-летний мальчик, находившийся на переднем сиденье автомобиля. Транспортным средством управлял его отец, а мать сидела сзади.

Как сообщили местные СМИ, на место событий выезжали первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко и заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк. По факту трагедии начато служебное расследование.

Напомним, ранее в Одесской области легковой автомобиль врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле, получили тяжёлые травмы, погибли две девушки, также ехавшие в машине.

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