Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена должна принять меры к тому, чтобы привить от коронавируса весь мир, пишут бывшая сотрудница Фонда Билла и Мелинды Гейтс Элен Гейл, старший научный сотрудник Принстонского университета Гордон Лафорж и бывший сотрудник Государственного департамента США Энн-Мари Слотер в статье, вышедшей 19 марта в Foreign Affairs.

Так, одним из итогов виртуального саммита стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности стало объявление о том, что Индия, США, Япония и Австралия будут обеспечат поставку одного миллиарда доз вакцины от коронавируса в Индо-Тихоокеанский регион, что напрямую идет вразрез с лидирующей ролью КНР в распространении вакцин в регионе. Подобные решения принимаются несколько с опозданием: в борьбе с худшим глобальным кризисом за последние десятилетия США пока оказались на вторых ролях.

«Россия и Китай самым решительным образом продавали и распространяли свои вакцины в зарубежных странах, в основном для достижения внешнеполитических целей. Россия использует свой препарат для укрепления своего имиджа и обеспечения себе инвестиционных перспектив, а также чтобы вбить клин между странами ЕС», — подчеркнули американские эксперты.

«Китай жертвует дозы, чтобы получить рычаги влияния в территориальных спорах и расширить свое влияние в рамках инициативы «Один пояс и один путь». И Москва, и Пекин предприняли попытку подорвать позиции США у себя на заднем дворе, поставив вакцины в Латинскую Америку», — посетовали они.

Администрация Байдена права, желая возглавить процесс вакцинации всего мира, и тому есть целый ряд причин, «как корыстных, так и альтруистических». Но он не должен попадаться в ловушку попыток обыграть Россию и Китай в их собственной игре — раздавать вакцины конкретным странам в зависимости от их геостратегической важности и количества внимания, которое они получают от соперничающих держав.

Напротив, Байдену следует придерживаться за границей всеобъемлющего подхода, который он провозгласил внутри США. Его администрация должна уделять больше внимания тому, чтобы вакцинировать как можно больше людей по всему миру в кратчайшие сроки, а не стратегическим преимуществам. Таким образом США уделили бы внимание тому, что объединяет народы мира —уязвимости к этому и многим другим вирусам — независимо от характера их правительств.

При этом стремлении администрации Байдена сначала вакцинировать американских граждан понятно: победа над пандемией за рубежом не будет иметь смысла до тех пор, пока США не привьют всех на своей территории. Однако Вашингтон может делать и то, и другое одновременно.

«Серьезная глобальная кампания по вакцинации всех как можно скорее ознаменует начало совершенно иной эры американского лидерства. Соединенные Штаты продемонстрируют свою способность быть лидером с помощью глобальных институтов, а не вразрез с ними — и эти институты будут включать в себя более эффективные агентства, чем бюрократические чудовища двадцатого века», — указали Гейл, Лафорж и Слотер.