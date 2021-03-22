США в пику РФ и КНР должны пойти на вакцинацию всего мира — эксперты
Вашингтон, 22 марта, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена должна принять меры к тому, чтобы привить от коронавируса весь мир, пишут бывшая сотрудница Фонда Билла и Мелинды ГейтсЭлен Гейл, старший научный сотрудник Принстонского университетаГордон Лафорж и бывший сотрудник Государственного департамента СШАЭнн-Мари Слотер в статье, вышедшей 19 марта в Foreign Affairs.
Так, одним из итогов виртуального саммита стран — участниц Четырехстороннего диалога по безопасности стало объявление о том, что Индия, США, Япония и Австралия обеспечат поставку одного миллиарда доз вакцины от коронавируса в Индо-Тихоокеанский регион, что напрямую идет вразрез с лидирующей ролью КНР в распространении вакцин в регионе. Подобные решения принимаются несколько с опозданием: в борьбе с худшим глобальным кризисом за последние десятилетия США пока оказались на вторых ролях.
Администрация Байдена права, желая возглавить процесс вакцинации всего мира, и тому есть целый ряд причин, «как корыстных, так и альтруистических». Но он не должен попадаться в ловушку попыток обыграть Россию и Китай в их собственной игре — раздавать вакцины конкретным странам в зависимости от их геостратегической важности и количества внимания, которое они получают от соперничающих держав.
Напротив, Байдену следует придерживаться за границей всеобъемлющего подхода, который он провозгласил внутри США. Его администрация должна уделять больше внимания тому, чтобы вакцинировать как можно больше людей по всему миру в кратчайшие сроки, а не стратегическим преимуществам. Таким образом США уделили бы внимание тому, что объединяет народы мира, — уязвимости к этому и многим другим вирусам — независимо от характера их правительств.
При этом стремлении администрации Байдена сначала вакцинировать американских граждан понятно: победа над пандемией за рубежом не будет иметь смысла до тех пор, пока США не привьют всех на своей территории. Однако Вашингтон может делать и то, и другое одновременно.