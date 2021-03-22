Москва, , 09:08 — REGNUM Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) начал производство комплексных авиационных тренажеров с системой подвижности, передающих ощущения реального полёта. Об этом сообщил гендиректор холдинга Игорь Насенков.

«Они (тренажеры) позволяют получить практически полный комплекс акселерационных ощущений, присущих реальному полёту, — цитирует его ТАСС. — То есть буквально прочувствовать все изменения скорости и движения, улавливаемые вестибулярным аппаратом».

По его словам, на таком тренажёре можно отработать в том числе элементы пилотирования, нештатные ситуации, а также обучиться аэронавигации м работе с системами вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Рособоронэкспорт представил на международной военной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ) первую виртуальную тренажерную систему для комплексной подготовки войск «Спектр-7Э». Комплекс позволит обучить должностных лиц планировать войсковые операции, принимать решения в различных условиях боевых действий.

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