Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM В Ростовской области на строительство и обновление объектов водоснабжения выделено порядка 2 млрд рублей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«В этом году запланированы работы на 23 объектах водоснабжения. Обеспеченность питьевой водой остаётся приоритетной задачей для правительства региона, которую мы решаем на Дону поэтапно и систематически», — отметил глава региона.

В рамках реализации проекта «Чистая вода», сказал Голубев, на Дону построено восемь объектов, протянуто около 150 км водопроводов, 28 км сетей водоотведения, обновлены буровые скважины. В 2020 году качество воды удалось улучшить для 50 тысяч жителей Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону с населением более 1,1 млн человек качество воды заметно ухудшилось. Об этом сообщают горожане в социальных сетях. Ресурсоснабжающая организация уверяет, что вода соответствует всем требованиям СанПиН.