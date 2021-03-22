Москва, , 09:18 — REGNUM Большинство российских таксистов — водители с многолетним стажем. Это показал опрос «Ситимобил» и сервиса «Работа.ру».

Свыше 35% тех, кто работает в такси, водят машину более 20 лет. У 21% таксистов водительский стаж составляет 10 и более лет, у 16% — около 15 лет, у 9% — более семи лет.

Чаще всего вакансиями водителей такси интересуются люди в возрасте 25−34 лет, таких 31%. На соискателей 36−45 лет приходится 28% резюме, на соискателей 46−65 лет — 23%, 18−24 лет — 14%.

Среди водителей такси 26% умеют также водить мотоцикл, 12% — троллейбус, 8% — самолёт, 6% — вертолёт. При этом у 46% опрошенных таксистов есть права категории С на управление грузовым транспортом.

Исследование проходило с января 2020 года по февраль 2021 года. Оно охватило почти 150 тыс. вакансий и 100 тыс. резюме, а также 14 415 водителей такси.

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