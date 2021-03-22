Джакарта, , 09:06 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор не поступало сообщений о каких-либо гражданах Индонезии, пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в Японии 20 марта, сообщает Antara.

Посольство Индонезии в Токио координирует свои действия с рядом индонезийских представителей в префектуре Мияги, где произошло землетрясение, чтобы следить за состоянием индонезийских граждан.

Напомним, произошедшее у берегов Японии землетрясение силой 7,2 балла вызвало цунами высотой один метр. Сообщений о погибших или раненых не поступало.