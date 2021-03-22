Гонконг, Китай, , 09:05 — REGNUM В Гонконге завершилась кампания в поддержку плана по реформированию избирательной системы этого специального административного района КНР. По данным на 21 марта, всего было собрано более 2,38 млн подписей граждан Гонконга с населением 7,5 млн жителей. Об этом сообщает китайское информационное агентство Xinhua News.

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Как заявил на пресс-конференции представитель специального административного района Китая в составе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Тань Яоцзун, участие в рекламных мероприятиях по разъяснению общественности законности и необходимости соответствующих решений ВСНП приняли более 1300 организаций и более 5300 волонтёров, которые распространили свыше 1,4 миллиона листовок.

Как сообщало ИА REGNUM, кампания по сбору подписей в поддержку решения Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) об улучшении избирательной системы специального административного района Гонконг стартовала 11 марта. Это решение было принято подавляющим большинством голосов на четвертой сессии высшего законодательного органа Китая.

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Как заявил организатор кампании Там Ю Чун, это решение поможет обеспечить долгосрочное процветание и стабильность Гонконга, а также призвал людей активно участвовать в сборе подписей.