Тбилиси, , 09:07 — REGNUM Переговоры по выходу из политического кризиса в Грузии между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции были сорваны из-за неконструктивного поведения лидеров трёх партий. Об этом 21 марта в эфире телеканала «Имеди» заявил председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, представители партий «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и «Лело для Грузии» якобы отказались идти на какие-либо компромиссы.

«Все остальные были готовы к компромиссу, к реальному диалогу, но эти три политические партии заняли очень жёсткую позицию, это была абсолютно контрпродуктивная позиция, которая в итоге сделала невозможным достижение соглашения», — сказал Кобахидзе.

Стоит отметить, что в Грузии между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиции с 12 по 19 марта прошла серия переговоров по выходу из политического кризиса. Компромисса достичь не получилось, каждая из сторон обвиняет оппонентов в срыве переговоров. Лидеры оппозиции объявили о переходе к «чрезвычайному режиму работы», в ходе которого они будут добиваться отстранения «Грузинской мечты» от власти.

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