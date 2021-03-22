Москва, 22 марта, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Три простых совета для тех жителей России, кто заболел, дал 22 марта врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

George Hodan Доктор

Первоначально врач призвал жителей России при болезни изменить свой режим питания.

«Ложкой, ножом и вилкой мы конструируем свое здоровье. <…> Я говорил: не ешьте ничего белого (мучного и сладкого. — Прим. ред.), обязательно (включите в рацион) полкило овощей и фруктов. Вот вы даже болеете инфекционной болезнью, и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет», — сказал он.

Кроме того, Мясников посоветовал изменить свой образ жизни, так как физические упражнения стимулируют работу всего человеческого организма.

«Вы должны двигаться, вы должны пользоваться любым моментом. Лучше бежать, чем идти. Лучше идти, чем стоять. Лучше стоять, чем сидеть. Лучше сидеть, чем лежать. Движение — это жизнь», — уточнил врач.

Помимо этого, он добавил, что обращаться к врачу нужно только в том случае, если два его первых совета не помогли.

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