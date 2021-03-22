Ярославль, , 09:03 — REGNUM Исполнительным директором «Фонда содействия социально-экономическому развитию Ярославской области — Ярославия» назначен журналист, пиарщик и политик из Омска Андрей Ткачук. Об этом сообщает портал «Ярньюс».

Андрей Ткачук Omskgorsovet.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд был создан с целью «обсуждения стратегии развития региона». Учредителем фонда выступил председатель общественной палаты региона Сергей Соловьёв. Ранее корреспондент ИА REGNUM предполагал, что фонд создан для поддержки избирательной кампании в Госдуму РФ.

Назначение Ткачука подтверждает эту версию. Омич является специалистом в сфере СМИ и связей с общественностью, имеет собственный опыт политической работы.

Как сообщает Новый Омск, с 1995 года Ткачук работал журналистом, затем выпускающим и главным редактором на местных телеканалах. Занимал руководящие посты в управлении информационной политики администрации Омска. В 2010-х работал начальником главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций правительства Омской области. Затем возглавлял местный медиахолдинг, а в 2017 году избрался депутатом омского горсовета от «Единой России», был избран вице-спикером.

В 2019 году Андрей Ткачук досрочно сложил депутатские полномочия и переехал в Долгопрудный Московской области, где стал заместителем главы администрации. Однако летом 2020-го года в Долгопрудном сменился глава. Вслед за своим начальником покинул администрацию и Ткачук. Он уволился в ноябре 2020 года.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, близкий к региональному отделению «Единой России», на работу в Ярославль Ткачука пригласил политтехнолог Сергей Старовойтов, который ведет партийную кампанию в регионе. Старовойтов также учился и работал в Омске.

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