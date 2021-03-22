Пенза, , 09:32 — REGNUM Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области назначен Павел Маслов. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

В тексте говорится, что о назначении Маслова сообщил председатель правительства Николай Симонов.

Павел Маслов родился в Пензе в 1980 году. С 2000 по 2004 годы был председательем союза молодежи Пензенской области на общественных началах. В 2004 году стал главным специалистом отдела молодежной политики управления молодежной политики, семьи и детства правительства Пензенской области. С 2007 по 2016 годы — замгенерального директора по маркетингу ООО «Престиж», г. Пенза. В 2013 году окончил финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Менеджмент». С 2016 по 2017 годы — замначальника управления — начальник отдела по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями управления внутренней политики правительства Пензенской области. Начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области назначен в 2017 году.

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