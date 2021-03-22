Москва, 22 марта, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Средние отраслевые зарплаты в Сахалинской области, Москве и Ямало-Ненецком автономном округе — самые высокие в России. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 марта результаты исследования РИА Новости.

Зарплата

Так, на Сахалине в 2020 году средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа составила 384 тыс. рублей в месяц. В Москве средняя зарплата в сфере финансовых услуг достигла 187 тыс. рублей, в ЯНАО нефтяники получали в среднем по 174 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге самые высокие зарплаты — в сфере IT. В среднем это 161 тыс. рублей в месяц. На Чукотке занятые в добыче металлических руд получают по 145 тыс. рублей, для Мурманской области самая высокооплачиваемая отрасль — 144 тыс. рублей — это сельское и лесное хозяйство.

В десятку регионов-лидеров вошли также Магаданская область (профессиональная и научная деятельность, 141 тыс. рублей), Ненецкий АО (добыча нефти и газа, 134 тыс. рублей), Тюменская область (добывающая отрасль, 132 тыс. рублей) и Камчатка (Рыболовство и рыбоводство, 121 тыс. рублей).

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