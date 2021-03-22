Саратов, , 09:04 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 22 марта, достигло 53 371 человека, за сутки выявлены 164 новых случая заражения. Накануне заболели 165 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 093 пациента, или 90,1%, за сутки — 125 человек. Всего скончались 757 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтверждены 87 новых случаев, в Энгельсском — 17, Балашовском — 12 случаев, Балаковском — 11, остальные — в других муниципалитетах области. У 52 пациентов выявлена пневмония. Всего проведено более 1316,9 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на текущей неделе ожидают поступления новой партии вакцины от COVID-19.

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