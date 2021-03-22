Воронеж, , 09:02 — REGNUM Мандат депутата Воронежской областной думы седьмого созыва от «Единой России», руководителя ООО УК «Продимекс-сахар» Виталия Круглика в связи с его кончиной передан заместителю главного врача воронежской городской поликлиники №3 Ольге Резниковой. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Ольга Резникова баллотировалась в Воронежскую областную думу седьмого созыва в сентябре 2020 года по партийному списку «Единой России».

Виталий Круглик скончался в ноябре 2020 года в возрасте 62 лет. По информации, появившейся тогда в СМИ, ранее он перенес COVID-19.