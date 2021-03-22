Посёлок Куеда, Пермский край, , 09:02 — REGNUM В Куеде Пермского края осужден 43-летнйи житель деревни Колегово. Он признан виновным в пьяной езде и гибели пешехода, сообщает пресс-службе УМВД по региону.

Мужчину обвиняли в совершении преступлений по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию») и пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

В октябре 2020 года пьяный водитель выехал на обочину дороги и сбил женщину-пешехода, которая двигалась навстречу. Пермячка скончалась на месте пришествия.

Как оказалось, мужчина уже имеет судимость за пьяную езду. Ранее он был лишен водительских прав. Однако это его не остановило и вновь сел пьяным за руль, что привело к тяжким последствиям.

Суд назначил жителю деревни Колегово наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В течение двух с половиной лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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