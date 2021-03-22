Варшава, , 08:59 — REGNUM Представители социологического центра United Survey провели в Польше исследование общественного мнения на предмет симпатий к политическим партия республики. Результаты опроса опубликованы на портале Wirtualna Polska.

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» возглавила рейтинг политических сил с результатом в 33,2%, что говорит об укреплении её лидерства. В рамках февральского опроса данный показатель составил 30%.

Ближайшие преследователи правящей партии — оппозиционеры из «Гражданской платформы» заручились симпатиями 18,5%, что наоборот стало худшим результатом по сравнению с исследованием месячной давности. Тогда эта партия набрала 24%.

Тройку лидеров замкнуло движение «Польша-2050», которому выразили поддержку 13,2% опрошенных, что также хуже, чем было месяц назад. В феврале этот показатель составлял 14%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, также преодолели бы «Левые», за которых готовы отдать голоса 9,3% респондентов, «Конфедерация» с результатом в 6,5% голосов, а также Польская крестьянская партия (6,3%). Иные партии набрали не более 5%.

12,9% жителей страны не смогли назвать политическую силу, которой они были бы готовы оказать поддержку на выборах.

Опрос был проведен 19 марта на выборке из 1000 взрослых жителей Польши.