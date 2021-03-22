Новосибирск, , 08:59 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 22 марта, за минувшие сутки выявлено 91 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 96 случаев, 20 марта — 104 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 70 лет, 75 лет и женщины в возрасте 66 лет, 83 года. Всего в регионе умерли 1574 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 76 человек, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего на утро сегодня, 22 марта, в регионе зарегистрировано 37 969 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2201 ребёнка; 34 936 пациентов выздоровели (+67 за сутки).