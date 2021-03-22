Чита, , 08:58 — REGNUM За первую половину марта 2021 года бюджетники Забайкальского края получили почти 700 миллионов рублей зарплаты. Об этом 22 марта сообщила глава регионального минфина Вера Антропова.

«Работники госучреждений в первой половине марта получили 310 миллионов рублей заработной платы. Кроме того, 381 миллион рублей предусмотрен педагогическому, учебно-вспомогательному, административному персоналу дошкольных и общеобразовательных организаций Забайкалья», — уточнила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года минфин Забайкалья оказал финансовую помощь 10 районам края для своевременной выплаты заработной платы. Всего было перечислено 346 миллионов рублей. Общие социальные расходы бюджета региона в 2021 году увеличены на 6,5 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом и составляют 56 миллиардов рублей.

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