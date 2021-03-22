Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Алексея Щепина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

В марте 2010 года агентство передали в аренду фирме участок леса площадью 20 га в Кабанском районе. Участок находится на территории Байкальской природной территории, поэтому здесь запрещены сплошные вырубки, добыча полезных ископаемых и другие виды работ.

«23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка», — отметили в управлении.

После этого арендатор, по данным следствия, организовал на участке добычу полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также сплошные вырубки леса. Это привело к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания животных, началась эрозия и другие негативные явления.

Нарушения были выявлены Восточно-Байкальской межрайонной прокуратурой в ходе проверки. К настоящему времени расследование дела завершено, материалы направлены в суд.