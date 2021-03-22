Москва, , 08:57 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 15 мест в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 22 марта опубликована на сайте организации.

Карацев поднялся с 42-го на 27-е место. Ранее выиграл свой первый турнир в карьере, став победителем соревнований в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что год назад Карацев занимал 263-ю позицию в рейтинге ATP, а в феврале 2021 года 27-летний теннисист дошёл полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Новак Джокович. Даниил Медведев идёт на втором месте, Андрей Рублёв — на восьмом.

Рейтинг ATP от 22 марта:

Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков Даниил Медведев (Россия) — 9 940 Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670 Доминик Тим (Австрия) — 8 625 Стефанос Циципас (Греция) — 6 950 Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375 Александр Зверев (Германия) — 6 070 Андрей Рублёв (Россия) — 5 101 Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640 Маттео Берреттини (Италия) — 3 453.

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