Воронеж, , 08:56 — REGNUM Монтаж балок пролётного строения путепровода на улице Ленина в районе остановки «Работница» в Воронеже завершён в ночь на 21 марта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Монтаж балок начался 16 марта и производился в ночное время в технологические окна, предоставленные ОАО «РЖД». Монтаж трёх последних балок осуществлялся в два этапа: сначала краном грузоподъёмностью 500 тонн их подавали и временно устанавливали на пролёт, а затем монтировали с помощью двух кранов, расположенных на разных берегах сооружения. Монтаж всех 13 балок пролётного строения полностью завершили 21 марта около 03:00 — таким образом, собран скелет путепровода. На следующем этапе начались работы по устройству монолитных участков межбалочных швов, монтаж и демонтаж опалубки при этом тоже будет производиться в технологические окна.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по путепроводу на улице Ленина в Воронеже было закрыто вечером 24 октября 2020 года в целях реконструкции сооружения. 1 ноября путепровод был демонтирован. Движение по путепроводу изначально намеревались открыть в январе 2021 года, однако технологические сложности не позволили это сделать, в итоге срок открытия движения перенесли на март.

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