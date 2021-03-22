, 09:00 — REGNUM Подростков, которые потушили Вечный огонь в Тольятти, разыскивают в Самарской области. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба группы в социальной сети «Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)», ссылаясь на Единую диспетчерскую службу города.

Отмечается, что в Тольятти трое неизвестных подростков, которым на вид от 13 до 15 лет, затушили Вечный огонь в парке Победы. Сотрудники коммунальных служб уже восстановили его работу.

Сообщается, что сведения о произошедшем были переданы в правоохранительные органы. Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемых.

По информации некоторых СМИ, в текущем году это уже третий случай тушения Вечного огня в Тольятти.