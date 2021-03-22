Токио, , 08:58 — REGNUM В Японии зафиксировали первый случай передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному ребенку. Об этом 22 марта сообщает телеканал NHK со ссылкой на Японскую педиатрическую ассоциацию.

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По информации исследователей, наличие коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного было выявлено посредством теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после рождения ребенка, однако при этом у него отсутствуют проблемы со здоровьем.

Уточняется, что во время исследования были использованы данные 1124 японских больниц, из которых в 31 медучреждении к концу августа прошло года родились 52 ребенка у матерей, являющихся носительницами коронавирусной инфекции. При этом только у одного из новорожденных анализ на наличие SARS-CoV-2 оказался положительным.

Вместе с тем, как считает эксперт из Японии, мнение которого приводит телеканал, ввиду того, что возможность такой передачи коронавируса является низкой, а симптомы в данном случае — незначительны, повод для беспокойства отсутствует.

Отметим, на сегодняшний день на территории Японии выявлено в общей сложности свыше 456,2 тыс. носителей коронавируса за весь период пандемии.