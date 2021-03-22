Лос-Анджелес, США, , 08:51 — REGNUM Режиссёр Саймон Маккуойд, снимающий фильм «Смертельная битва», ответил на вопрос о том, будет ли присутствовать в фильме тема путешествий во времени. Об этом 22 марта сообщает портал Screen Rant.

Кинематографист отметил, что он знает о том, что эта тема поднималась в популярной серии игр. Маккуойд пояснил, что в случае новой экранизации Mortal Kombat задача заключалась в том, чтобы уменьшить масштаб сюжета и максимально упростить повествование. Режиссёр отметил, что в ином случае у сценаристов Грега Руссои Дэйва Каллахэма попросту не получилось бы создать более-менее связный сюжет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсер Тодд Гарнер объяснил, почему в новом фильме «Смертельная битва» не будет Джонни Кейджа. Он сказал, что впоследствии хочет снять сиквел, в котором может появиться этот персонаж серии игр Mortal Kombat.

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