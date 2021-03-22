Москва, , 08:54 — REGNUM Несколько способов, как сэкономить при покупке каско (страхование транспортного средства (ТС) на случай его повреждения или угона), назвал директор департамента анализа и моделирования компании «Росгосстрах» Алексей Володяев в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, снизить стоимость каско можно, если включите в него франшизу при оформлении полиса. При этом самой выгодной считается безусловная франшиза. Безусловная франшиза — это часть убытка, вычитаемая при расчёте из общей суммы возмещения.

Кроме того, есть франшизы, применяемые только на вторую и последующую аварию за год. Есть даже такие, которые предполагают, что виновником ДТП стал сам автовладелец, купивший каско.

«Максимальная экономия выходит при простой безусловной франшизе. Как правило, экономия примерно равна сумме франшизы, может быть, чуть меньше или чуть больше», — сообщил Володяев.

Он также отметил, что на бюджетные машины не стоит назначать большой размер франшизы, а вот на люксовых авто иностранных марок экономить в этом плане не стоит.

Кроме того, сэкономить на каско можно с помощью уменьшения страхового покрытия. Так, можно исключить из полиса риск угона или случаев, где клиент не является виновником аварии.

Ранее автоэксперт посоветовал проверять автомобиль перед первой поездкой после длительного зимнего простоя, поскольку у таких машин могут появится проблемы.

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