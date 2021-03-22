Ташкент, , 08:50 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли контрабанду наркотиков в Ферганской области, сообщили в пресс-службе СГБ.

Оперативниками задержана группы лиц, у которых было изъято 3,014 кг гашиша. Злоумышленники ввезли незаконный груз из Баткенской области Киргизии.

Еще один случай наркоторговли пресечен в Ташкенте. В одном из автомобилей междугороднего такси обнаружено 956 грамм опия. Правоохранители выяснили, что местный житель купил наркотики за $6,5 тыс. у жителя Денау.

Ранее узбекистанские таможенники пресекли контрабанду жидкого героина общим весом 12,3 кг. Наркотики пытались провести в тюбиках для шампуня.

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